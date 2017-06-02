Beşiktaşlı futbolcu ifadeye çağrıldı!

Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Dusko Tosic Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gördükten sonra sahaya yasak olmasına rağmen girdiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

5 Şubat günü Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic soyunma odasına gitmiş, başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı izlemişti. Bu anlar kameralara yansımıştı.

Dusko Tosic'in bu hareketiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Spor Suçları Savcısı, Tosic'i 'yasak alana girmek' suçu kapsamında ifadeye davet etti.

Tosic ilerleyen günlerde İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gidecek.

Sabah