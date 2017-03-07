Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.
Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.
Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Tudor'dan Sneijder'i kızdıran karar!

Sneijder'in kilolu haline tepki gösteren Igor Tudor, "O göbekle koşamaz, nasıl oynatayım" diyerek çift idman koydu. Bu karar Sneijder'i kızdırdı.
Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

Yeni hoca Tayfun Korkut oldu!

Roger Schmidt'le yolları ayıran Bayer Leverkusen, sezon sonuna kadar Türk teknik adam Tayfun Korkut'u takımın başına getirdi.
Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Mario Gomez, Beşiktaş'ın instagram hesabından paylaşılan zafer fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi. Bu durum 'dönmek istediği' iddialarını güçlendirdi.
Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Visca çıldırdı! Tam 42.5 katı...

Golleri ve asistleriyle Başakşehir'i sırtlayan Edin Visca'nın her geçen gün yükselen grafiği dikkat çekiyor. 200 bin Euro'ya (788 bin TL) Baykuşlar'a gelen Boşnak futbolcunun şimdiki bonservisi geldiği günün 42.5 katına yükseldi.
"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

"Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, önemli açıklamalar yaptı. Vural, Sivasspor'a gitmeden önce Beşiktaş'la anlaştığını ifade etti.
Eski hocaya seks şantajı!

Eski hocaya seks şantajı!

Michael Skibbe'nin kız arkadaşıyla çekilmiş özel görüntülerini ele geçiren bir kadın polis memurunun, Alman teknik adama telefonla şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.

Beşiktaşla eşleşen perişan oluyor!

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ve Napoli, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva, Beşiktaş'la eşleştikten sonra sürekli sakatlıklarla boğuşmak zorunda kaldı. Son olarak Olympiakos kuranın ardından dip yaptı. Yunan ekibi ligde üst üste 3 yenilgi alırken, tek gol atamadı.

Süper Lig’de emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş, Avrupa hedeflerini de büyütüyor. Siyah-beyazlı takım sezon başından bu yana mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde ilginç bir detay yakaladı. Devler Ligi B Grubu’nda Benfica, Napoli ve Dinamo Kiev ile buluşan Kartal maçların oynandığı dönemde bazı şans faktörleri buldu. İlk olarak Napoli eşleşmelerinde rakibin yaşadığı şok sakatlık dikkat çekti.

Milik’in bağları koptu

Napoli, Gonzalo Higuain yerine transfer ettiği Arkadiusz Milik’in 6 aylık sakatlığıyla sarsıldı. Tam da Beşiktaş ile yapılacak maç öncesi Polonyalı forvet Milik’in milli takımda çapraz bağları koptu. Siyah-beyazlılar İtalya’daki ilk maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Benzer durum Benfica maçları öncesi oldu. Hem Portekiz hem de İstanbul’daki randevular öncesi Benfica sakatlıklar nedeniyle hiç as takımıyla oynayamadı. Portekiz’de 1-1 biten maçta takımın üç forveti de (Mitroglou, Jimenez ve Jonas) forma giyemedi. Jonas, İstanbul’daki 3-3’lük tarihi rövanşta da yoktu. Bu durum UEFA Avrupa Ligi’nde de devam etti. Son 32 turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Hapoel Beer Sheva sakatlık ve takımdan ayrılan oyuncularla ciddi bir hasar aldı. İsrail ekibinin yıldızı Maor Buzaglo ilk maç öncesi kadrodan çıkarılırken, transfer döneminde de 6 isimle yolları ayrıldı.

Darbe üstüne darbe

Olympiakos ile son 16 turunda karşılaşacak olan Beşiktaş yine benzer bir durumu gördü. Gol sıkıntısı yaşayan Yunan ekibi en önemli forveti Ideye Brown’u Çin Süper Ligi’ne kaptırdı. Kırmızı-beyazlılar ligde PAOK’a da yenilerek üst üste 3. maçından mağlup ayrıldı, son senelerde ilk kez böyle bir kriz yaşarken son 3 maçını tek gol atamadan kapattı.

Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

Canın sağ olsun Osmanlıspor!

Canın sağ olsun Osmanlıspor!


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Kara Kartal’ın Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynayacağı Olympiakos maçında en önemli hücum gücü Anderson Talisca olacak.
Beşiktaşla eşleşen perişan oluyor!

Beşiktaş'la eşleşen perişan oluyor!

Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.
Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

Rus deplasmanına gelen taraftarların vize ücretleri kulüpten!

Manchester United, Rus ekibi Rostov ile oynanacak Avrupa Ligi mücadelesinde tribünde yer almak için yola çıkan her taraftarın 120 Pound'luk (yaklaşık 540 TL) vize ücretini karşılayacaklarını açıkladı.
Canın sağ olsun Osmanlıspor!

Canın sağ olsun Osmanlıspor!

Avrupa'daki gururlarımızdan olan ve yoluna devam eden Osmanlıspor 0-0'ın rövanşında Olympiakos'u ağırladı.
Avrupalı Kartal!

Avrupalı Kartal!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaştığı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti ve tur atladı.
Sow: Atamadım, özür diliyorum

Sow: "Atamadım, özür diliyorum"

Fenerbahçe'de Moussa Sow ve Fabiano, Krasnodar maçı sonrası üzgün olduklarını belirtirken gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını söylediler.
Advocaat: Oyuncularım çok dürüstse söylesin...

Advocaat: "Oyuncularım çok dürüstse söylesin..."

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, Krasnodar maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçede Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel şoku!

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Krasnodar maçının 70. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
İlk golü attık ve morallerini bozduk

"İlk golü attık ve morallerini bozduk"

Krasnodar teknik direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş bu takımı 5ler, Osmanlı da elerdi

"Beşiktaş bu takımı 5'ler, Osmanlı da elerdi"

Yazarımız Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Krasnodar karşılaşmasının ardından NTV Spor'da yorumlarda bulundu. Demirkol, "Bu Krasnodar'ı bu Beşiktaş orada 5'ler, burada 5'ler! Osmanlıspor da eler." dedi.
Advocaattan olay sözler!

Advocaat'tan olay sözler!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Krasnodar'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat ve oyunculardan Martin Skrtel, düzenlenen basın...
Krasnodarın hocası sonuçtan memnun

Krasnodar'ın hocası sonuçtan memnun

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyetle tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Krasnodar'da teknik direktör Igor...
Hasan Aliden maç sonu itiraf!

Hasan Ali'den maç sonu itiraf!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu....
Kjaer: Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz

Kjaer: "Tesadüf eseri pozisyonlara girmemeliyiz"

Fenerbahçeli tecrübeli oyuncu Simon Kjaer, Krasnopdar ile oynanan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu....
Joseften maç sonu ilginç yorum!

Josef'ten maç sonu ilginç yorum!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, 1-0 kaybettikleri Krasnodar maçının 90 dakikasını değerlendirdi....
Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe son 32 turunda Rusya takımı Krasnodar ile eşleşti. Fenerbahçe ile...