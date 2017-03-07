Beşiktaşla eşleşen perişan oluyor!

Avrupa arenasında Beşiktaş'a rakip olan takımlar maçlara çıkmadan dağılıyor, yaşanan krizler birbirini kovalıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ve Napoli, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva, Beşiktaş'la eşleştikten sonra sürekli sakatlıklarla boğuşmak zorunda kaldı. Son olarak Olympiakos kuranın ardından dip yaptı. Yunan ekibi ligde üst üste 3 yenilgi alırken, tek gol atamadı.

Süper Lig’de emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş, Avrupa hedeflerini de büyütüyor. Siyah-beyazlı takım sezon başından bu yana mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde ilginç bir detay yakaladı. Devler Ligi B Grubu’nda Benfica, Napoli ve Dinamo Kiev ile buluşan Kartal maçların oynandığı dönemde bazı şans faktörleri buldu. İlk olarak Napoli eşleşmelerinde rakibin yaşadığı şok sakatlık dikkat çekti.

Milik’in bağları koptu

Napoli, Gonzalo Higuain yerine transfer ettiği Arkadiusz Milik’in 6 aylık sakatlığıyla sarsıldı. Tam da Beşiktaş ile yapılacak maç öncesi Polonyalı forvet Milik’in milli takımda çapraz bağları koptu. Siyah-beyazlılar İtalya’daki ilk maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Benzer durum Benfica maçları öncesi oldu. Hem Portekiz hem de İstanbul’daki randevular öncesi Benfica sakatlıklar nedeniyle hiç as takımıyla oynayamadı. Portekiz’de 1-1 biten maçta takımın üç forveti de (Mitroglou, Jimenez ve Jonas) forma giyemedi. Jonas, İstanbul’daki 3-3’lük tarihi rövanşta da yoktu. Bu durum UEFA Avrupa Ligi’nde de devam etti. Son 32 turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Hapoel Beer Sheva sakatlık ve takımdan ayrılan oyuncularla ciddi bir hasar aldı. İsrail ekibinin yıldızı Maor Buzaglo ilk maç öncesi kadrodan çıkarılırken, transfer döneminde de 6 isimle yolları ayrıldı.

Darbe üstüne darbe

Olympiakos ile son 16 turunda karşılaşacak olan Beşiktaş yine benzer bir durumu gördü. Gol sıkıntısı yaşayan Yunan ekibi en önemli forveti Ideye Brown’u Çin Süper Ligi’ne kaptırdı. Kırmızı-beyazlılar ligde PAOK’a da yenilerek üst üste 3. maçından mağlup ayrıldı, son senelerde ilk kez böyle bir kriz yaşarken son 3 maçını tek gol atamadan kapattı.

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