Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

Beşiktaş'ın yıldızına tepki: "Trip atıyor gibi"

Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta bir gol atan Ryan Babel, karşılaşmanın ardından BeIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşın yıldızına tepki: Trip atıyor gibi

Kısa bir konuşma yapan Babel, ''Önemli bir galibiyet. İlk maç çok önemliydi. Artık bir sonraki maça odaklanmalıyız. Performansımın saçımla bir ilgisi var mı? Sanırım öyle...'' sözlerini kullandı.

''TRİP ATIYOR GİBİ...''

BeIN Sports yorumcusu Önder Özen, Babel'in açıklamasından sonra ''Babel, tripli gibi. Trip yapıyor görüntüsü var. Bunu yapacağın yer yayıncı kuruluş değil.'' sözlerini kullandı.

Yeni Talisca La Liga'dan

Yeni Talisca La Liga'dan

Şenol Güneş:

Şenol Güneş: "Başkan görevime son verebilir"

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Yeni Talisca La Ligadan

Yeni Talisca La Liga'dan

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Beşiktaş'ın yıldızına tepki: "Trip atıyor gibi"

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