G.Saray'a transferde kötü haber!

G.Saray'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde kalan Juventus'lu futbolcu Mario Lemina, 17+3 milyon euro karşılığında, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tuttu.
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G.Saray sorusuna ne cevap verdi?

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Sissoko transferinde flaş gelişme

Sissoko transferinde flaş gelişme

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İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

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Beşiktaş'ın yıldızı sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı!

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Adriano, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanda arka baldırından bir sakatlık geçirdi ve çalışmayı yarım bıraktı.

Beşiktaşın yıldızı sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı!

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu Adriano akşam idmanında korkuttu.

Tecrübeli futbolcu istasyon çalışması yaptığı sırada arka baldırından bir sakatlık geçirdi ve idmanı yarıda bıraktı. Adriano'nun son durumu ile ilgili henüz Siyah Beyazlı kulüpten bir açıklama yapılmadı.

Gökhan Gönül'ün sakatlığı, Anderas Beck'in formsuzluğu nedeniyle sağ bekte Brezilyalı oyuncuya şans vermek isteyen Şenol Güneş'in olası bir sakatlık durumunda nasıl bir yol izleyeceği de merak edilen bir diğer soru oldu.

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Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

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Brezilyalı oyuncu resti çekti, “Benfica’ya dönmeyeceğim” dedi. Beşiktaş, oyuncunun lisansını çıkartmak için bastırıyor. Portekiz ekibi ise 2 milyon Euro’nun hâlâ yatırılmadığını belirtip, tıpkı Kartal gibi soluğu FIFA’da almaya hazırlanıyor.
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