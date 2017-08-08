Beşiktaşın yıldızı sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı!

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Adriano, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanda arka baldırından bir sakatlık geçirdi ve çalışmayı yarım bıraktı.

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu Adriano akşam idmanında korkuttu.

Tecrübeli futbolcu istasyon çalışması yaptığı sırada arka baldırından bir sakatlık geçirdi ve idmanı yarıda bıraktı. Adriano'nun son durumu ile ilgili henüz Siyah Beyazlı kulüpten bir açıklama yapılmadı.

Gökhan Gönül'ün sakatlığı, Anderas Beck'in formsuzluğu nedeniyle sağ bekte Brezilyalı oyuncuya şans vermek isteyen Şenol Güneş'in olası bir sakatlık durumunda nasıl bir yol izleyeceği de merak edilen bir diğer soru oldu.