Beşiktaşın yeni yıldızı Alvaro Negredo İstanbulda

Beşiktaş'ta Negredo transferi resmi olarak bitti. Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, İspanya'ya giderek Valencia ve Negredo ile son pürüzleri giderdi ve süper yıldız Negredo'ya imzayı attırdı.

Beşiktaş'ta Negredo transferi bitti. Önceki gün akşam saatlerinde İspanya'ya uçan Umut Güner, Negredo ile prensip anlaşmasına vardı ve imzalar atıldı.

Menajer Ahmet Bulut'un Negredo ve Valencia ile pürüzleri gidermesinden hemen sonra Beşiktaş yöneticisi Umut Güner imzalar için İspanya'ya uçtu. Negredo ile bir araya gelen Umut Güner, yıldız forvete imzayı attırdı.

Yıllık 4.5 milyon euro

Alınan bilgiye göre Negredo ile 2+1 sözleşme yapılacak. Oyuncuya yıllık 4.5 milyon euro, kulübüne ise 2.5 milyon bonservis bedeli verilecek.

Umut Güner ve Negredo'nun bugün saat 17.30'da İstanbul'da olacak. Yıldız futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş borsaya bildirdi

Beşiktaş, Negredo transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiri yaptı. Yapılan bildiride 'Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlanmıştır' dendi.

Video ile açıklandı

Beşiktaş, yıldız futbolcu Alvaro Negredo'nun transfer olduğunu bir video yayınlayarak duyurdu. Quaresma, Pepe ve Negredo'nun yer aldığı videoda #ComeToBeşiktaş etiketi kullanıldı.

İstanbul'a geldi

Siyah-Beyazlı ekibin yeni yıldızı, saat 18.30'da İstanbul'a iniş yaptı. Negredo'yu havaalanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.