Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.
İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın yeni stoperini duyurdular

Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi.

Beşiktaşın yeni stoperini duyurdular

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Lazio forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Maurício dos Santos Nascimento'yu transfer edecek.

Bu sezonu Spartak Moskova'da kiralık olarak geçiren ve bonservisinin bulunduğu Lazio ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper, geçen sezonun başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Spartak Moskova'da 11 maça çıkan 1.85'lik stoper, 1 gol kaydetti.

Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılacak olan Pepe ve Sevilla forması giyen Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Pepe'de son dakika! Quaresma...

Pepe'de son dakika! Quaresma...

25 maçta 23 gol atan süper forvet geliyor!

25 maçta 23 gol atan süper forvet geliyor!

Beşiktaş'ta ayrılık vakti

Beşiktaş'ta ayrılık vakti


 

Ajansspor

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25 maçta 23 gol atan süper forvet geliyor!

25 maçta 23 gol atan süper forvet geliyor!

Vincent Aboubakar’ın yerine yeni bir forvet arayışına hız veren Beşiktaş’ta son olarak gündeme, Arjantin’de lig şampiyonluğu yaşayan Boca Juniors’un golcüsü Dario Benedetto geldi.
Beşiktaşın yeni stoperini duyurdular

Beşiktaş'ın yeni stoperini duyurdular

Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi.
Beşiktaşta ayrılık vakti

Beşiktaş'ta ayrılık vakti

Beşiktaş, üst üste kazanılan iki şampiyonlukta büyük payı olan Brezilyalı savunmacıdan çok memnun. Ancak Lyon’dan bu transfer karşılığında gelecek 8.5 milyon Euro’ya da fazlasıyla ihtiyaç var.
Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
Kolombiyalı golcü Beşiktaşa

Kolombiyalı golcü Beşiktaş'a

Vincent Aboubakar'ı kadrosunda tutmak için çaba harcayan Beşiktaş, Kamerunlu oyuncunun alternatifi konusunda da araştımalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar Palmeiras'ın Kolombiyalı forveti Miguel Borja'yı gündemine aldı.
Beşiktaşa müjde: İmzalarım

Beşiktaş'a müjde: "İmzalarım"

Newcastle ve Rennes’den aldığı teklifleri geri çeviren Kamerunlu golcü, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu bildirdi, “Bir hafta içinde imza atıp, tatile huzurlu çıkmak istiyorum. Kulüpler anlaşırsa hemen İstanbul’a gelip yeni sözleşme im
Pepede son dakika!

Pepe'de son dakika!

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Portekizli Pepe transferi ile ilgili kararı verdi. İspanyolların iddiasına göre 34 yaşındaki futbolcu tercihini Fransız ekibi PSG'den yana kullandı.
Lyondan sonra iki dev daha peşinde!

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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Marcelo için Olympique Lyon'dan sonra Inter ve Marsilya'nın da devreye girdiği öğrenildi.
Başkan itiraf etti: Ben Arfa Türkiyede oynayacak

Başkan itiraf etti: Ben Arfa Türkiye'de oynayacak

Ben Arfa önümüzdeki sezon Türkiye'de forma giyecek. İddialar Nantes Başkanı Waldemir Kita’dan geldi.
Carlos Baccadan transfer açıklaması geldi!

Carlos Bacca'dan transfer açıklaması geldi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferinde gündeminde yer alan Milan'lı futbolcu Carlos Bacca, Kolombiya basınına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

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Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....
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Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı....
Aboubakara sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Aboubakar'a sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Beşiktaş'la anlaşmaya yanaşmayan Porto kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan genç golcüye sürpriz bir çağrı yaptı....