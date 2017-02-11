Beşiktaşın yediği gol ofsaytmış!

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Karabükspor-Beşiktaş maçının ikinci yarısında gelen ilk golün ofsayt olduğu ortaya çıktı.

Karabükspor'un ikinci yarıda oyuna giren Ermin Zec ile bulduğu golde, 22 cm ofsayt olduğu tespit edildi.

Yayıncı kuruluş beinsports'un pierosuna göre, top ayaktan çıktığında Ermin Zec son adam konumunda olan Atiba'nın 22 cm ilerisinde görünüyor.

Beşiktaşlılar golle biten pozisyonun finalinde hakemlere itirazlarda bulunmuştu.

NOT: Görüntü Bein Sports'dan alınmıştır.

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