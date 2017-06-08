Beşiktaşın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

Beşiktaş yönetimi, takımı üst üste iki kez şampiyon yapan Şenol Güneş’e yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş yönetimi, geldiği günden bu yana takıma ayrı bir hava katan, üst üste kazanılan 2 şampiyonluğun mimarı olan teknik direktörün bu başarısını taçlandırmak istiyor... Şampiyonluğun hemen ardından sözleşmedeki 1 yıllık opsiyonun uzatıldığını açıklayıp tecrübeli teknik adam ile yola devam etmek istediklerini açıkça ortaya koyan Siyah-Beyazlı kurmaylar, başarılı hoca ile uzun yıllar çalışmayı planlıyor... İstikrarı korumak ve uzun vadede daha büyük başarılar yakalamak adına Şenol Güneş ile uzatılan 1 yıllık sözleşmenin üzerine 2+1 yıllık daha mukavele yapmak isteniyor...

SÖZLEŞMEYE OLUMLU BAKIYOR

Bu konuyu netleştirmek için de başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş’in önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Başarı dolu geçen 2 dönemi göz önüne alarak tecrübeli teknik adama yeni sözleşme önerecek olan başkan Orman, mukavele şartlarını da yenileyecek. Şenol Güneş’in ise uzun vade konusunda henüz kesin bir karara varmadığı ancak teklife olumlu baktığı öğrenildi.

Haberturk