Beşiktaşın Şampiyonlar Ligindeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi ve yeni sezonun grupları belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan siyah-beyazlılar, Fransa’dan Monaco, Portekiz’den Porto ve Almanya’dan Leipzig ile G Grubu’nda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 12 Eylül’de başlayıp, 6 Aralık’ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Beşiktaş, Türkiye’yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak. Siyah-beyazlılar, bu organizasyonda geçen sezon da grup aşamasında mücadele etmişti.

İşte Devler Ligi'nde kuralar sonucunda oluşan gruplar:

A Grubu:Benfica (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Basel (İsviçre), CSKA Moskova (Rusya)

B Grubu:Bayern Münih (Almanya), PSG (Fransa), Anderlecht (Belçika), Celtic (İskoçya)

C Grubu:Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Karabağ (Azerbaycan)

D Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Olympiakos (Yunanistan), Sporting (Portekiz)

E Grubu:Spartak Moskova (Rusya), Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Maribor (Slovenya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester City (İngiltere), Napoli (İtalya), Feyenoord (Hollanda)

G Grubu:Monaco (Fransa), Porto (Portekiz), Beşiktaş (Türkiye), Leipzig (Almanya)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Tottenham (İngiltere), Apoel (Kıbrıs Rum Kesimi)

Ödüller sahiplerini buldu

Şampiyonlar Ligi geçtiğimiz sezonun en iyileri belli oldu. Kura çekimi sırasında dağıtılan ödüllere Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid damgasını vurdu.

En iyi kaleci ödülü: Gianluigi Buffon

En iyi savunmacı: Sergio Ramos

En iyi orta saha: Luka Madric

En iyi forvet: Cristiano Ronaldo

Yılın futbolcusu: Cristiano Ronaldo

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şöyle:

Grup 1. maçları: 12-13 Eylül

Grup 2. maçları: 26-27 Eylül

Grup 3. maçları: 17-18 Ekim

Grup 4. maçları: 31 Ekim-1 Kasım

Grup 5. maçları: 21-22 Kasım

Grup 6. maçları: 5-6 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 13-14 Şubat 2018 ve 20-21 Şubat 2018

Son 16 turu rövanş maçları: 6-7 Mart 2018 ve 13-14 Mart 2018

Çeyrek final ilk maçları: 3-4 Nisan 2018

Çeyrek final rövanş maçları: 10-11 Nisan 2018

Yarı final ilk maçları: 24-25 Nisan 2018

Yarı final rövanş maçları: 1-2 Mayıs 2018

Final maçı: 26 Mayıs 2018