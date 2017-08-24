Beşiktaşın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'na düşen Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar, Avrupa'daki cezası nedeniyle Beşiktaş'la oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve takımına geri dönen Aboubakar, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynana mücadelede kırmızı kart görmüş ve UEFA'dan ceza almıştı.

Siyah-Beyazlı temsilcimizin maç tarihleri şu şekilde:

Porto-Beşiktaş (13 Eylül 2017)

Beşiktaş-Leipzig (26 Eylül 2017)

Monaco-Beşiktaş (17 Ekim 2017)

Beşiktaş-Monaco (1 Kasım 2017)

Beşiktaş-Porto (21 Kasım 2017)

Leipzig-Beşiktaş (6 Aralık 2017)