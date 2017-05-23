Beşiktaşın sağ kanadını felç eden yıldız Fenerbahçeye!

Gelecek sezon Lyon kadrosunda düşünülmeyen Fransız oyuncu Mathieu Valbuena için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.

Gelecek sezon kadro hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

3 senelik teklif iddiası

Fransız L'Equipe'in iddiasına göre, Lyon gelecek sezon Mathieu Valbuena'yı kadrosunda tutmayı düşünmüyor ve oyuncunun en büyük talibi ona 3 senelik sözleşme teklifinde bulunan Fenerbahçe.

Bu sezon tüm turnuvalarda 43 maça çıkan Valbuena, 10 gol atıp, 8 de asist yaptı. 32 yaşındaki oyuncunun Lyon'la bir sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor ancak Fransız ekibi Valbuena'nın senelik 6 milyon euro brüt maliyetinden kurtulmak için ona gelecek teklifleri değerlendirmenin peşinde.

Yıldız oyuncu Lyon'un Beşiktaş'la oynadığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde iki maçta da gösterdiği iyi performansla takımının turu geçmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

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