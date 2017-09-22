Beşiktaşın rekor planı!

Başkan Fikret Orman’ın “Bonservisini almak istiyoruz” dediği Talisca için Beşiktaş kesenin ağzını açacak, 20 milyon Euro’luk opsiyon kullanılırsa Türk futbolunda rekor kırılacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın önceki gün yaptığı, “Talisca’nın bonservisini almak istiyoruz” şeklindeki açıklamalar camianın heyecanını artırdı.

Fanatik yaşanan sıcak gelişmeleri ortaya çıkardı. 2 senedir Brezilyalı yıldızı kiralık oynatan ve Benfica’ya toplamda 5 milyon Euro’luk bir bedel ödeyen Siyah- Beyazlı yönetim, sözleşmede yazdığı gibi 20 milyon Euro’luk bir bedel daha ödeyerek, Talisca’nın tapusunu almak istiyor. Başkan Fikret Orman ve kurmayları, Talisca’nın takıma sağladığı müthiş katkının yanı sıra geleceğe yönelik doğru bir yatırım olacağını düşünüyor.

‘2 katına satarız’

Henüz 23 yaşında olan Sambacı’yı 1-2 sene sonra uçuşa geçen transfer piyasasında 2 katı fiyata satmayı planlayan Beşiktaş, sezon sonunda bu işi bitirirse Türk futbol tarihinde rekor kıracak. Öyle ki daha önce bir Türk kulübünün en çok bonservis ödediği futbolcu 28 milyon Dolar ile Mario Jardel. Galatasaray 2000 yılında yıldız forveti kadrosuna katmıştı. Talisca için 20 milyon Euro’nun ödenmesi halinde Beşiktaş zirveye çıkacak.

UEFA kıskacı bitiyor

80 milyon TL’lik büyük maliyeti karşılamak için yönetimin planı hazır. Buna göre Avrupa’dan ciddi teklifler alan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan üçlüsünden birinin satılmasıyla kaynak oluşturulacak. Ayrıca UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması da bu sezon bitiyor. Dolayısıyla Beşiktaş, kısıtlamalara takılmadan daha rahat hareket edebilecek yani şartları sonuna kadar zorlayacak.