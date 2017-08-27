Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Son yıllarda genç oyunculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Fransız kulübü Monaco, 14 yaşındaki Hannibal Mejbri'yi transfer etti.
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Beşiktaş'ın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Son yıllarda genç oyunculara yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan Fransız kulübü Monaco, 14 yaşındaki Hannibal Mejbri'yi transfer etti.

Beşiktaşın rakibi 14 yaşındaki yıldızı transfer etti

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'i şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale kadar yükselen Monaco, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

Yüz milyonlar kazandılar...

Sol bek Benjamin Mendy'yi 58 milyon euro, kanat forvet Bernardo Silva'yı 50 milyon euroya Manchester City'ye, önlibero Tiemoue Bakayoko'yu 40 milyon euroya Chelsea'ye satan Monaco bir o kadar da önemli transferler yapmıştı.

Kimleri aldılar?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Anderlecht'ten 25 milyon euroya 20 yaşındaki orta saha Youri Tielemans'ı, Feyenoord'dan 15 milyon euroya 23 yaşındaki stoper Terence Kongolo'yu ve Rennes'den 10 milyon euroya 20 yaşındaki forvet Adama Diakhaby'yi tarnsfer etmişti.

Şimdi de 14 yaşında bir orta saha

Bir dönem PSG gibi çok ciddi bonservis ücretleri ödeyerek başarı sağlamaya çalışan Monaco, bu politikası tutmayınca altyapı ve genç kaynak düzenine geçmişti. Bu stratejiyle müthiş başarılar yakalayan Kırmızı Beyazlılar şimdi de 14 yaşındaki orta saha Hannibal Mejbri'yi kadrosuna kattı. Hem de 1 milyon euroya...

Clairefontaine'de yetişti!

Paris'teki ünlü futbol akademisi Clairefontaine'de yetişen Mejbri, kanunen Temmuz 2018'den sonra Monaco'nun kamplarına katılabilecek.

Bakalım Fransız ekibi, genç oyuncu kaç sene sonra ne kadar bonservis ücretine hangi takıma satacak!

Dünya yıldızları

Nicolas Anelka, William Gallas, Thierry Henry, Jerome Rothen ve Louis Saha gibi dünya yıldızları da Clairefontaine Akademisi'nden yetişmişti.

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