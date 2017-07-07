Beşiktaşın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı!

Chelsea'nin golcü futbolcusu Diego Costa, Instagram hesabından Beşiktaş'ın paylaşımını beğendi ve siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan İspanyol golcü Diego Costa, Instagram hesabından Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.

Tecrübeli futbolcu, kendisine ait Instagram'ından, Beşiktaş'ın hesabından paylaşılan şampiyonluk görüntülerinden birini beğendi.

Beşiktaş'tan bir bomba daha

Pepe’yi bitiren Beşiktaş, şimdi de Chelsea ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Diego Costa’yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Çin’den teklifler gelmesine karşın Uzak Doğu’ya sıcak bakmadığını açıklayan yıldız golcü, Atletico Madrid’e geri dönmek istediğini söylemiş ancak İspanyol kulübünün transfer yasağı nedeniyle bunun şimdilik imkansız olduğunu belirtmişti.

Kiralama formülü masada

Bu gelişmeler ışığında Chelsea ile iyi ilişkiler içinde olan başkan Fikret Orman’ın Brezilya asıllı İspanyol oyuncunun kiralanması için İngilizler ile bir araya geldiği ileri sürüldü.

Transferle ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi.