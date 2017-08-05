Beşiktaşın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Forvet transferi için süresi azalan Fenerbahçe, iki aday için sınırları zorluyor! Sarı-lacivertliler Arsenalli yıldızı kadrosuna katamazsa Beşiktaş'ın da ilgilendiği o ismi bitirecek.

Arsenal’in İspanyol forveti için 11 milyon Euro’yu gözden çıkaran Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle anlaşamazsa, Fiorentina’dan Babacar’a yönelecek.

Santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe’de Lucas Perez ve Khouma Babacar isimleri ön plana çıktı. Önceliği Lucas Perez’e veren sarı lacivertliler, mayıs ayında Galatasaray’ın da talip olduğu İspanyol futbolcunun bonservisi için Arsenal ile pazarlık yapıyor.

Geçen yıl 20 milyon Euro’ya aldığı Lucas Perez için aynı parayı talep eden İngiliz kulübü, daha sonra 14.7 milyon Euro’ya inmeyi kabul etti. Ancak sarı lacivertliler bu rakamı daha da aşağıya çekmeyi çalışıyor. Arsenal, 10-11 milyon Euro civarına indiği taktirde bu transfer gerçekleşecek.

Fenerbahçe’nin transferindeki B planı ise Fiorentina’da forma giyen Khouma Babacar. Bir ara Beşiktaş’ın da talip olduğu Senegalli oyuncuyla da görüşen sarı lacivertliler, santrfor transferini 17 Ağustos’ta Vardar ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına dek bitirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Negredo transferiyle birlikte Babacar ile ilgisini kesti.

Hürriyet