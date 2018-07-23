Beşiktaşın istediği stoperi Galatasaray kapıyor

İtalyan basını, Sportif Direktör Monchi’nin satış listesine koyduğu Brezilyalı stoper için G.Saray’ın devrede olduğunu ileri sürdü. Sarı-Kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı planlıyor.

GALATASARAY’IN Roma’da forma giyen ancak satış listesine konan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Juan Jesus ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre bu sezon transferde kesenin ağzını açan Roma Sportif Direktörü Monchi, hem kadroyu boşaltmak, hem de kaynak bulmak için bazı oyuncuları elden çıkartırken, Jesus da satışa kondu. Bir dönem Beşiktaş’ın da gündemine gelen 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için Aslan kiralama teklifinde bulundu. Oyuncuyu öncelikle satmayı hedefleyen İtalyanlar’ın düşünmek için süre istedikleri kaydedildi.

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