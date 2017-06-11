Beşiktaşın ilk transferi Türkiyeden!

Beşiktaş ilk transferini yurt içinden yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Teknik direktör Şenol Güneş'in alınması yönünde rapor verdiği Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu raporunun ardından, Gaziantepspor ile temasa geçen yönetim, transferde son aşamaya geldi. 21 yaşındaki futbolcu ile el sıkışan futbol komitesi, kırmızı siyahlı ekiple de anlaşma aşamasına geldi.

Siyah Beyazlılar, bonservisine 800 bin Euro ödemeye hazırlandığı Orkan ile 4 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor.

Orta sahanın her iki kanadında da oynayabilen Orkan Çınar, 1996 Dortmund doğumlu. Profesyonel kariyerine Wolfsburg'da başlayan 21 yaşındaki oyuncu, son 3 sezondur Gaziantespor forması giyiyor. Geçen sezon 21 maçta görev yapan Orkan, takımına 3 gol 2 asistlik katkı yaptı.

Ntvspor