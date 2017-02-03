Beşiktaşın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi. Listede 3 yeni isim var.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. UEFA'ya bildirilen kadroya Şampiyonlar Ligi kadrosundan farklı olarak Mitrovic, Atınç ve Babel eklendi. Demba Ba, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Ersan Gülüm ve Veli Kavlak kadroda yer almadı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ UEFA KADROSU
KALE
Tolga Zengin
Utku Yuvakuran
Fabricio Ramirez
DEFANS
Matej Mitrovic
Adriano Correira
Dusko Tosic
Gökhan Gönül
Necip Uysal
Marcelo Guedes
Atınç Nukan
Andreas Beck
Caner Erkin
ORTA SAHA
Gökhan İnler
Atiba Hutchinson
Ricardo Quaresma
Oğuzhan Özyakup
Ryan Babel
Anderson Talisca
Tolgay Arslan
FORVET
Ömer Şişmanoğlu
Vincent Aboubakar
Cenk Tosun
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