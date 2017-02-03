Beşiktaşın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

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İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ UEFA KADROSU

KALE

Tolga Zengin

Utku Yuvakuran

Fabricio Ramirez

DEFANS

Matej Mitrovic

Adriano Correira

Dusko Tosic

Gökhan Gönül

Necip Uysal

Marcelo Guedes

Atınç Nukan

Andreas Beck

Caner Erkin

ORTA SAHA

Gökhan İnler

Atiba Hutchinson

Ricardo Quaresma

Oğuzhan Özyakup

Ryan Babel

Anderson Talisca

Tolgay Arslan

FORVET

Ömer Şişmanoğlu

Vincent Aboubakar

Cenk Tosun

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