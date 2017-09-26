Beşiktaşı desteklemeye gelmişlerdi ama...

Beşiktaş'ı desteklemeye gelmişlerdi ama...
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'in Leipzig'le oynadığı karşılaşma sırasında tribünlerde fair play ruhuna yakışmayacak görüntüler yaşandı.
İki genç Galatasaray taraftarı, Galatasaray forması ve Beşiktaş atkısıyla birlikte Siyah-Beyazlı kulübü desteklemek üzere tribüne geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, tribünde Beşiktaşlı bir grup taraftarın saldırısına maruz kaldı. Forması zorla üzerinden çıkarttırılan iki genç, tribünden de kovuldu.
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