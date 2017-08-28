Beşiktaşa Vida transferinde dev rakip!

Beşiktaş'a Domagoj Vida transferinde rakip çıktı.

İtalyan Tuttosport gazetesinin haberine göre stoper arayışlarını sürdüren Inter'de gündeme Vida geldi.

Dinamo Kiev'le olan sözleşmesi 31 Aralık 2017'de bitecek olan Hırvat stoper için 6 aylık kiralama bedeli önerecek olan Milano ekibi, ocakta da yıldız oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katacak.

Inter, Gary Medel'i Beşiktaş'a satmış, Jeison Murillo'yu da Valencia'ya kiralamıştı. Şu anda gündemde Mustafi, Dragovic gibi isimler olsa maliyeti nedeniyle en uygun isim olarak Vida ön plana çıkıyor.

Ajansspor