Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
Volkan Demirel'e büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.
Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'a UEFA rotasyonu!

Ligde Karabükspor'a kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kadro değişikliğine gidiyor. Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva karşısında rotasyona gitmeyi planlıyor.

Beşiktaşa UEFA rotasyonu!

Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisinden sonra, ligde de Kardemir Karabükspor’a yenilen Beşiktaş’ta, kadroda değişiklik yapılması gündeme geldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Hapoel Beer Sheva maçı öncesinde, kadroda bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş’in, orta sahada bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Oğuzhan Özyakup ve Talisca ikilisini ya da bu iki isimden birini dinlendirmeyi planlayan deneyimli teknik adamın, Gökhan Gönül’e de görev vereceği iddia edildi. Kadronun genişliği nedeniyle, revizyon şansı bulunan Güneş, Akhisar maçı öncesinde bazı oyuncuları da dinlendirme fırsatını bulmuş olacak.

Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

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Aykut Demir'e büyük şok!


 

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Beşiktaşa UEFA rotasyonu!

Beşiktaş'a UEFA rotasyonu!

Ligde Karabükspor'a kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde kadro değişikliğine gidiyor. Şenol Güneş, Hapoel Beer Sheva karşısında rotasyona gitmeyi planlıyor.
Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

Taraftarlara büyük müjde! Şifresiz...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe son 32 turunda Rusya takımı Krasnodar ile eşleşti. Fenerbahçe ile Krasnodar arasındaki ilk maç deplasmanda ikinci maç ise Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaşın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosunda 3 yeni isim!

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