Beşiktaşa transferde sürpriz rakip!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

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Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.
Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.

Beşiktaşa transferde sürpriz rakip!

Başkan Sepil'in Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı Titi'nin menajeriyle bir araya geldiği ve Beşiktaş'ın da listesinde olduğu bilinen tecrübeli defans oyuncusunu Göztepe'ye kazandırmak için çaba sarf ettiği bildirildi.

Bu arada Başkan Sepil'in kaleci Karcemarskas'ı da çok istediği belirtildi. TFF 1'inci Lig'de kaleyi koruyan Günay'ı takımda tutmayı düşünen Sepil'in Litvanyalı file bekçisini Osmanlıspor yönetiminden istediği öğrenildi. Başkent ekibinin, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi için 1 milyon 500 bin Euro bonservis ücreti talep ettiği bildirildi. Mehmet Sepil'in Karcemarskas'ın yanı sıra geçen sezon Osmanlıspor'dan kiralanan golcü Umut'u da yeniden takıma kazandırmak için mesai harcadığı kaydedildi.

Futbola Brezilya'nın Sport Club Internacional takımında başlayan Titi, ülkesinde Nautico, Vasco da Gama ve Bahia'da forma giydi. Kasımpaşa'ya 2015-06'da gelen 29 yaşındaki oyuncu, 66 lig maçına çıkıp 9 gol attı. Litvanya'nın Dainava ve Zalgiris ile Rusya'nın Dinamo Moskova ekiplerinde forma giyen Karcemarskas 2009'da Gaziantepspor'a geldi. Geçen sezon başında Osmanlıspor'a transfer olan Litvanyalı eldiven, 27 lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 1 de kupa maçında forma giydi. Karcemarskas 69 kez Litvanya Milli Takımı ile sahaya çıktı.

YARIN BÜYÜK GÜN

Süper Lig'e 14 yıl sonra dönmenin mutluluğu yaşayan Göztepe, yarın kuruluşunun 92'nci yıldönümünü kutlayacak. Saat 21.00'da başlayacak organizasyonda sarı kırmızılılı taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda 1925 adet meşale ile şov yapacak.

Kurulan dev platformlarda ise üç boyutlu ışık ve havai fişek gösterileri geceye renk katacak. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular ise kutlamalara tekne ile denizden katılacak. Üçkuyular İskelesi'nden hareket edecek teknede meşale şov yapılacak. Ayrıca Göztepelilere kutlamalarda stat müjdesi verilecek. Başkan Mehmet Sepil, stat ihalesini kazanan firmayı açıklayacak.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

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DHA

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Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

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İşte Tamer Tunanın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

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