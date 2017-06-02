Beşiktaşa transferde fırsat doğdu! Demba Ba...

Beşiktaş'a transferde fırsat doğdu! Demba Ba...
Beşiktaş’a bonservisini almak istediği Demba Ba’da elini oldukça güçlendirecek bir fırsat doğdu.
Beşiktaş’a bonservisini almak istediği Demba Ba’da elini oldukça güçlendirecek bir fırsat doğdu. Çin’de sezon başında değişen yabancı kuralı, siyah-beyazlıların lehine işleyecek.
Yapılan değişiklikle 3+1 uygulaması (3 yabancı ve 1 Asyalı) yerine, ilk 11’de sadece 3 yabancı forma giyebilirken, kulüpler 18 kişilik kadrosunda ise en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurabiliyor.
Demba Ba’nın bonservisini elinde bulunduran Shanghai Shenhua, Mart ayında sezon başlarken federasyona bildirdiği kadroda kontenjanı doldurdu. Shanghai’nin kadrosunda 2 Kolombiyalı, 1 Arjantinli, 1 Nijeryalı, 1 G.Koreli olmak üzere 5 yabancı futbolcu bulunuyor. Demba Ba’yı kadroya alması şu an için mümkün olmayan Çin ekibinin, Senegalli forveti çok uygun bir fiyat karşılığında Beşiktaş’a bırakabileceğine dikkat çekiliyor.
Milliyet
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