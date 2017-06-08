Beşiktaşa tam 6 golcü adayı!

Aboubakar ve Demba Ba’yı kadrosunda tutmak isteyen ancak yapılan görüşmelerde ilerleme sağlayamayan Beşiktaş; Balotelli, Torres, Bacca, Benteke ve Bony gibi forvetleri gündemine aldı. Kartal, Mario Gomez için de nabız yoklayacak.

Transfer çalışmalarının önemli bir kısmını, Brezilyalı stoper Marcelo Guedes’in Lyon’a gitmesi durumunda Fransız kulübünden gelecek bonservis bedeline bağlayan Beşiktaş Yönetimi iki bölgede ciddi sıkıntı yaşıyor.

Lyon’un 7 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği Marcelo’nun takımdan ayrılması halinde stoper bölgesinde başta Vida ve Mangala gibi isimlerin üzerinde yoğunlaşacak olan siyah-beyazlı kulübü, forvet konusunda büyük sıkıntılar bekliyor.

Vincent Aboubakar’dan sonra Demba Ba’yı da yeni sezonda takıma dahil etmekte problemler yaşayan yönetim, forvet konusunda kulübe yapılan tüm önerilere kapılarını tamamen açtı.

Gomez de var

Bu bağlamda Mario Balotelli, Fernando Torres ve Carlos Bacca gibi isimleri listesine dahil eden siyah-beyazlılar, Wolfsburg’da top koşturan eski golcüsü Mario Gomez için de nabız yoklayacak. Golcü ve stoper transferlerini kamp çalışmalarına yetiştirmek için bu yaz döneminde yoğun bir mesai harcayacak olan siyah-beyazlı kulüp bu nedenle Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu ile ilgili kararını netleştirmedi.

Marcelo ya da başka bir oyuncunun satışından gelecek parayı yine transferde kullanacak olan Beşiktaş Yönetimi, Premier Lig’de forma giyen Christian Benteke ve Wilfried Bony’yi de transfer listesinde tutmaya devam ediyor.

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