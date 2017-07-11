Beşiktaşa Taliscadan bir kötü haber daha!

Talisca’nın, Premier Lig için gerekli çalışma izni koşullarını karşılamasa da İngiltere Futbol Federasyonu’nun raporuna örnek isim olarak girmesi Manchester United veya başka bir Ada kulübüne transferinin önündeki engeli ortadan kaldırıyor.

Beşiktaş'ta izni bitmesine rağmen takıma katılmadığı için Teknik Direktör Şenol Güneş ve Başkan Fikret Orman’ın tepkisini çeken Anderson Talisca’nın, İngiltere’ye transferinin mümkün olmadığına dair yorumların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Premier Lig’de bir yabancı oyuncunun çalışma izni alabilmesi için ülkesinin milli takımının son iki yıldaki maçlarının en az yüzde 30’unda forma giymiş olması gerekiyor ve Talisca bu kriteri karşılamıyor.

Fakat Talisca’nın, Exceptions Panel itiraz mercisine başvurarak Ada için gerekli izni alma ihtimali bulunuyor. Yani 23 yaşındaki oyuncunun kriterleri karşılamasa da Premier Lig’de oynayacak kaliteye ve lige katkı sağlayacak yeteneğe sahip olduğu sonucuna varılırsa, transferi için onay verilmesi sonucu doğabilecek.

2014’te girmişti

Belli bir puanlama ölçüsü olan uygunluk kriteri için bu puantaj tutturulsa da oyuncu için ret kararı verilebiliyor. Ancak federasyona bağlı kurulun Anderson Talisca ile ilgili kanaatini son derece olumlu etkileyecek bir ayrıntı yer alıyor.

İngiltere Futbol Federasyonu’nun 2014’te gerçekleştirdiği konferans ve bunun raporlanmış halinde ‘Brezilya’daki genç oyuncuların gelişimi’ başlığı altında Talisca, örnek futbolcular arasında gösteriliyor. İngiltere Futbol Federasyonu’nun raporuna bu şekilde girmiş bir futbolcu için çalışma izninin hızlı bir şekilde çıkacağı belirtiliyor.

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