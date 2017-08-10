Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik şartları uygun olmasın halinde sol beke de takviye yapmayı planlıyor. Bu konudaki iki aday da Chelsea’den.
Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Borussia Dortmund, Barcelona'nın Ousmane Dembele için yaptığı teklifi reddettiğini açıkladı.
Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.
Sow'un ManU'ya attığı gol, yılın golüne aday gösterildi

Sow'un ManU'ya attığı gol, yılın golüne aday gösterildi

UEFA, geçen sezonun en iyi golleri arasında o dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Moussa Sow'a yer verdi.
Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut bir araya geldi

Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut bir araya geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'la bir araya geldi.
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ramazan Civelek, Sakaryaspor'a 1 yıllığına kiralandı.
TFF, Süper Lig'de statüyü değiştirdi

TFF, Süper Lig'de statüyü değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig statüsünde beklenen değişikliği açıkladı.

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.

Beşiktaşa Talisca müjdesi

Beşiktaş, Benfica ile yaşanan anlaşmazlıktan dolayı Talisca'nın lisansını çıkartamamış ve Konyaspor maçında Brezilyalı futbolcu forma giyememişti.

Beşiktaş'tan yapılan açılamaya göre Talisca'nın lisansı çıkarıldı. Yıldız futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in forma şansı vermesi halinde Antalyaspor maçında forma giyebilecek. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Anderson Souza Conceição (Talisca)'nın lisansı çıkmıştır.

Teknik heyetimizin uygun görmesi durumunda Antalyaspor maçında oynamasında bir engel bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

Lens'in de lisansı çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jeremain Lens'in lisansı çıktı. Hollandalı futbolcu görev verilmesi halinde Antalyaspor maçında oynayacak.

Beşiktaş ve Konyaspor'a seyircisiz oynama cezası

Beşiktaş ve Konyaspor'a seyircisiz oynama cezası

Beşiktaş'tan bir transfer daha!

Beşiktaş'tan bir transfer daha!

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş ve Konyaspora seyircisiz oynama cezası

Beşiktaş ve Konyaspor'a seyircisiz oynama cezası

PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylardan dolayı Konyaspor'a 5 maç, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Beşiktaştan bir transfer daha!

Beşiktaş'tan bir transfer daha!

Beşiktaş, İnter'de forma giyen Şilili futbolcu Gary Medel'i transfer etti.
Beşiktaşa Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.
Beşiktaşa Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Talisca'nın lisans sorunu çözüldü. FIFA, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna geçiçi lisans verdi. FIFA'nın bu kararı TFF'ye ulaştı.
Beşiktaş yönetimi transferi bitirmek için İtalyaya gitti

Beşiktaş yönetimi transferi bitirmek için İtalya'ya gitti

Beşiktaş yönetimi Medel transferi için İtalya'ya gitti.
Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile 5 yıllık sözleşme yeniledi.
Beşiktaşın yıldızı sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı!

Beşiktaş'ın yıldızı sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı!

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Adriano, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanda arka baldırından bir sakatlık geçirdi ve çalışmayı yarım bıraktı.
Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Brezilyalı oyuncu resti çekti, “Benfica’ya dönmeyeceğim” dedi. Beşiktaş, oyuncunun lisansını çıkartmak için bastırıyor. Portekiz ekibi ise 2 milyon Euro’nun hâlâ yatırılmadığını belirtip, tıpkı Kartal gibi soluğu FIFA’da almaya hazırlanıyor.
Beşiktaştan Konyaspora suç duyurusu

Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu

Beşiktaş, dün oynanan Konyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili hukuki olarak ilk adımı attı. Siyah-Beyazlılar, Konyaspor Kulübü'ne, Konyaspor taraftarına ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Gary Medel bu hafta geliyor

Gary Medel bu hafta geliyor

Son olarak Jeremain Lens'i kadrosuna katan Kara Kartal, bir yıldız transferi daha bitirmek üzere. Gary Medel Beşiktaş forması giymeye çok yakın.
Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı

"Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı"

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Mücadeleyi Konya ekibi 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı...
Fikret Ormandan Jeremain Lens açıklaması

Fikret Orman'dan Jeremain Lens açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ve stoper transferi konusunda açıklamalarda bulundu....
Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Ormanla görüştü

Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Orman'la görüştü

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Volkan Şen transferi için Fikret Orman'la görüştü....
Beşiktaştan Şenol Güneş açıklaması: Umarım bizi zorlamazlar

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması: "Umarım bizi zorlamazlar"

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş’in milli...
Diego Costada son dakika!

Diego Costa'da son dakika!

Yıldız golcünün transferi konusunda Chelsea ve Atletico Madrid arasındaki pazarlıklar devam ediyor....
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...