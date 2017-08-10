Beşiktaşa Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.

Beşiktaş, Benfica ile yaşanan anlaşmazlıktan dolayı Talisca'nın lisansını çıkartamamış ve Konyaspor maçında Brezilyalı futbolcu forma giyememişti.

Beşiktaş'tan yapılan açılamaya göre Talisca'nın lisansı çıkarıldı. Yıldız futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in forma şansı vermesi halinde Antalyaspor maçında forma giyebilecek. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Anderson Souza Conceição (Talisca)'nın lisansı çıkmıştır.

Teknik heyetimizin uygun görmesi durumunda Antalyaspor maçında oynamasında bir engel bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

Lens'in de lisansı çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jeremain Lens'in lisansı çıktı. Hollandalı futbolcu görev verilmesi halinde Antalyaspor maçında oynayacak.