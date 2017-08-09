Beşiktaşa Talisca müjdesi

Talisca'nın lisans sorunu çözüldü. FIFA, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna geçiçi lisans verdi. FIFA'nın bu kararı TFF'ye ulaştı.

FIFA, Beşiktaş Kulübü'ne yolladığı yazı ile Talisca'nın lisansının çıkmasında kendileri açısından bir sakınca olmadığını, bu konudaki kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) vereceğini bildirdi.

Beşiktaş'ın başvurusunu değerlendiren FIFA, "Bizim kraterlerimize ve değerlendirmemize göre oyuncu hala Türkiye'de faal olarak futbol oynuyor görünüyor. Burada bizim vereceğimiz bir karar yoktur, lisans konusundaki kararı TFF verecektir" yanıtını verdi.

Beşiktaş da bu yanıtın ardından TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin yarın konuyu değerlendirerek lisans vermesi bekleniyor.