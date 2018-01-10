Beşiktaşa sürpriz golcü

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Beşiktaş’ın, Diego Costa’nın dönüşü nedeniyle İspanyol ekibinden ayrılması gündeme gelen Kevin Gameiro’yu sezon sonuna kadar kiralamayı düşündüğü ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Kızılyıldız’da top koşturan Ganalı golcü Richmond Boakye’yi de gündemine aldı.

Everton’a gönderilen Cenk Tosun’un boşluğunu doldurmak için gece gündüz çalışan Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı golcü Cyle Larin’in ardından Atletico Madrid’de forma giyen Kevin Gameiro’yu da gündemine aldı.

İspanyol kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Fransız golcünün, Diego Costa’nın geri dönüşü nedeniyle başka bir takıma kiralık gidebileceği ortaya çıktı. Bonservis bedeli yaklaşık 20 milyon euro olan Gameiro’yu sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan siyah-beyazlıların, yetenekli oyuncunun transfer koşullarını araştırmaya başladıkları aktarıldı. Atletico Madrid, Gameiro’yu 2016’da 30 milyon euro karşılığında Sevilla’dan transfer etmişti.

Transferde birçok golcüyle temas kuran Beşiktaş’ın, Kızılyıldız’da top koşturan Ganalı forvet Richmond Boakye ile de ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi.

28 maçta 23 gol

Siyah-beyazlı yönetimin bir süredir takip edilen 24 yaşındaki Boakye’yi listesinin ilk sıralarında tuttuğu ifade edildi. Sezonun ilk yarısında forma giydiği 28 maçta 23 gol atarak dikkatleri üzerine çeken yetenekli futbolcunun kanatlarda da görev yapabildiği kaydedildi. Teknik heyetin onay vermesi halinde Boakye için Kızılyıldız’a resmi teklif yapılması bekleniyor.

Demba Ba defterini de henüz kapatmayan Beşiktaş Yönetimi sezonun ikinci yarısında takıma doğrudan katkı yapacak yeni golcünün transferini en kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

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Milliyet

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