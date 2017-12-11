Beşiktaşa Şampiyonlar Ligi 2. turunda dev rakip

Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda dev rakip
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih oldu.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Siyah-Beyazlılar, Leipzig, Monaco ve Porto'nun bulunduğu G grubundan 14 puan ve namağlup olarak lider çıkmıştı.
İşte eşleşmeler:
Juventus-Tottenham
Basel-Manchester City
Porto-Liverpool
Sevilla-Manchester United
Real Madrid-Paris Saint Germain
Shakhtar Donetsk-Roma
Chelsea-Barcelona
Bayern Münih-Beşiktaş
İlk maç deplasmanda rövanş Vodafone’da
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018, rövanşları ise 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak.
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