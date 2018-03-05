Beşiktaşa Pepe müjdesi

Beşiktaş'ın, F.Bahçe ile oynadığı kupa derbisinde Soldado'nun darbesiyle sakatlandığı açıklanan Portekizli stoperin, 10 Mart'ta Gençlerbirliği ile yapılacak karşılaşmada bile özel kramponla oynama ihtimali bulunuyor.

Zirve yolundaki kritik Trabzonspor deplasmanı öncesi kupa derbisinde Ricardo Quaresma'yı kayıp veren Beşiktaş dün de Pepe şokuyla sarsıldı. Fenerbahçe ile hafta arası oynanan olaylı kupa karşılaşmasında Soldado'nun darbesiyle ayak parmağı kırılan Portekizli stoper, Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

Sağ ayak serçe parmağında kırık belirlenen Pepe'nin sakatlığı teknik heyeti bir hayli üzerken, tecrübeli futbolcunun önümüzdeki haftalarda forma giyebilmek için fedakarlık yapacağı aktarıldı.

Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ileri sürülen Pepe'nin bu süreden daha önce formasına kavuşabileceği öğrenildi. Gençlerbirliği ile 10 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılan Portekizli futbolcu, 14 Mart'taki Bayern Münih rövanşında ise tur umutlarının büyük ölçüde tükenmesi nedeniyle riske edilmeyecek.

Kritik bir süreçten geçmeleri nedeniyle özel kramponla oynamak isteyen Pepe, Gençlerbirliği maçında forma giymesi riskli görülürse Medipol Başakşehir'le 18 Mart'ta yapılacak zorlu karşılaşmaya saklanacak. Siyah-beyazlı futbolcunun şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan karşılaşmada takımdaki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Pepe'nin sürpriz sakatlığı nedeniyle savunmada yaşanacak sıkıntıyı Medel, Tosic ve Vida üçlüsüyle çözmeye çalışacak. Siyah-beyazlı hoca, Portekizli oyuncu takıma dönene kadar Tosic'in yanında Vida veya Medel'e şans tanıyacak.

PEPE YOKKEN 4 PUAN UÇTU

Pepe, Süper Lig'de 5. kez takımını yalnız bırakacak. Kartal, Portekizli stoperin forma giyemediği 4 maçta 2 galibiyet alabilirken, 2 kez de berabere kaldı. Pepe'nin yokluğundaki Akhisar (0-0) ve Malatya (0-0) maçlarında 4 puan bırakan Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 yenerken, geçen hafta Fenerbahçe maçından da 3-1 galip ayrıldı. Derbide sarı kart cezalısı olan Pepe diğer maçlarda ise sakatlığı veya rotasyon yüzünden görev yapamamıştı.

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