Beşiktaşa Negredodan şok haber

Aboubakar'da tek bir pürüz kaldı

Beşiktaş, Aboubakar ile her konuda anlaştı. Kiralama teklifine ‘Evet’ diyen Porto, Satın alma opsiyonu 14 milyon euro istiyor. Kartal ise 10 milyon euroda ısrarcı. Görüşmeler sürüyor.