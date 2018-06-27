Beşiktaşa Negredodan şok haber

Beşiktaş'a Negredo'dan şok haber
Beşiktaş, yıllık 4.3 milyon Euro alan Negredo'nun menacerine kulüp bulması talimatı verdi. Siyah-Beyazlılar, gerekirse satıştan bonservis almamayı önerdi.
Siyah-Beyazlılar’a geçen sezonun başında İspanya ekibi Valencia’dan transfer edilen Alvaro Negredo, beklenenin altında bir görüntü sergilemişti.
Teknik direktör Şenol Güneş’in olumsuz raporu sonrasında satış listesine konan İspanyol futbolcu, gelen önerilerin Beşiktaş’tan aldığı 4.3 milyon Euro’luk maaşın altında kalması sebebiyle yönetime, “Yeni sezonda Beşiktaş’la yola devam etmek istiyorum” mesajı göndermişti.
Bu çıkış sonrasında Negredo konusunu tekrar değerlendirme kararı alan yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarı sonrasında kararında değişiklik yapmadı.
Yıldız ismin menacerine kulüp bulması talimatını veren Siyah-Beyazlılar, gerekirse satıştan bonservis almamayı önerdi.
Fanatik
İlk yorumu siz yapın!