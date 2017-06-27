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Beşiktaş'a müjde: "İmzalarım"

Newcastle ve Rennes’den aldığı teklifleri geri çeviren Kamerunlu golcü, menajeri aracılığıyla Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu bildirdi, “Bir hafta içinde imza atıp, tatile huzurlu çıkmak istiyorum. Kulüpler anlaşırsa hemen İstanbul’a gelip yeni sözleşme im

Beşiktaşa müjde: İmzalarım

Pepe ile el sıkıştıktan sonra transfer çalışmalarında forvet arayışına ağırlık vermeye başlayan Beşiktaş’ta, Vincent Aboubakar yönetimin yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu. Menajeri aracılığıyla kulübe haber yollayan Kamerunlu golcünün bir kez daha Beşiktaş’tan başka bir takımda forma giymeyeceğini bildirdiği ortaya çıktı.

Newcastle United ve Rennes’den aldığı teklifleri geri çeviren Aboubakar’ın, “Bir hafta içinde Beşiktaş’a imza atmak istiyorum. Tatile kafam rahat şekilde  çıkmalıyım. Eğer kulüpler anlaşırsa İstanbul’a gelir yeni sözleşmeyi de imzalarım. Beşiktaş’ta kalırsam yeni sezonda çok daha başarılı olacağıma inanıyorum. Takımda çok iyi arkadaşlık ortamı var. Ben ve ailem İstanbul’da çok mutluyuz” mesajını ilettiği öğrenildi. Vincent Aboubakar’ın tutumundan mutluluk duyan Beşiktaş Yönetimi’nin ise önümüzdeki hafta bu krizi bitirmeye çalışacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, Lorient ve Porto’nun kabul etmesi durumunda Kamerunlu oyuncu için belirlenen 6 milyon euroyu peşin ödemeyi kabul edebileceği iddia edildi. Oğuzhan Özyakup ya da Marcelo’nun gitmesi durumunda gelecek olan paranın önemli bir kısmını Aboubakar’ın bonservisinde harcayacak olan Beşiktaş bu oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra diğer bölgeler için ilk etapta kiralık adayları gündeme alacak.

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