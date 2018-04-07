Beşiktaşa mı, Galatasaraya mı?

Beşiktaş ve Galatasaray’ın gündeminde olan Marouane Fellaini’nin flaş bir karar aldığı ve transfer konusunda harekete geçtiği belirtildi.

Manchester United’ın tecrübeli orta sahası Marouane Fellaini, geleceğiyle ilgili karar verme aşamasında. Tecrübeli yıldızın transfer döneminde Türkiye yerine İtalya’ya gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Belçikalı yıldız, Serie A ekiplerinden Roma’ya transfer olmak için görüşmelere başladı. 30 yaşındaki futbolcunun gelecek günlerde Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlandığı ve Roma’nın yolunu bedelsiz tutacağı aktarıldı.

Daily Mail ve Corriere Dello Sport’ta yer alan haberde, Fellaini’nin Galatasaray ve Beşiktaş ile görüşmeler yaptığı ancak Türkiye’ye gitmek istemediği belirtildi.

Özellikle Beşiktaş’ın transfer için en fazla adı geçen kulüplerden olduğu kaydedildi.

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