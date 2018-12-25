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Beşiktaş'a kötü haber

Cenk Tosun’u devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen kulüplere İngiltere’den kötü haber geldi.

Beşiktaşa kötü haber

Everton’da bu sezon umduğu forma şanslarını bulamayan Cenk Tosun ile ilgili kulübünün kararı belli oldu. İngiliz ekibi futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi düşünmüyor.

Her ne kadar bu sezon ilk 11 oyuncusu olmasa da oyuna sonradan girerek hamle oyuncusu olarak kendisinden istifade edilmesinin göz önünde bulundurularak bu yönde bir karar alındığı öğrenildi. Niasse’ın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Cenk’in forvette bir seçenek olarak, kadroda bulunmasının faydalı olacağı değerlendirildi.

Bununla birlikte Everton futbolcuyu takımda tutmak konusunda çok katı da davranmayacak. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle birlikte elden çıkarılmasına karar verildiği, ancak bunun iyi bir teklif gelmesi halinde yapılacağı belirlendi. Beşiktaş’tan 23 milyon euro karşılığında giden Cenk bu sezon Premier Lig’de 14 maçta şans buldu, 2 gol kaydetti.

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