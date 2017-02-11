Beşiktaşa Karabükte büyük darbe!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarşında önemli bir yara aldı.

Süper Lig 20. hafta açılış maçında lider Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'a konuk oldu. Galatasaray'ı evinde mağlup eden Karabükspor, Beşiktaş'a da geçit vermedi. Ermin Zec ve Seleznov ile 2-0 öne geçen Karabükspor karşısında Beşiktaş, Aboubakar ile skoru 2-1 yapsada yenilmekten kurtulamadı. Siyah-Beyazlılar bu mağlubiyetle zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Arzulu bir futbol sergileyen Karabükspor'a karşı cevap veremeyen Beşiktaş'ta Atiba, Adriano ve oyuna sonradan giren Aboubakar'ın performansları teselli ediciydi.

Maçtan dakikalar şöyle;

Maça Beşiktaş baskılı başlarken ev sahibi Karabükspor savunmada kalabalık olmaya çalışıyor.

Penaltı mı değil mi?

9. dakikada sağ kanatta uzun pasta topla buluşan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içine yaptığı ortada önce Talisca'nın şutu Dany'den döndü sonra Karabükspor ceza sahasında oluşan karambolde topla en son Atiba buluştu. Atiba'nın vuruşunda top auta gitti. Beşiktaşlı futbolcular Talisca'nın şutunda topun Dany'nin eline çarptığı gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu.

11. dakikada Karabükspor, karşılaşmadaki ilk atağını geliştirdi. Latovlevici'nin sağ kanattan getirdiği ve ceza sahasına ortaladığı topa Yatabare iyi bir vuruş yapamadı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Beşiktaş'ta Cenk topla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikası sona ererken Beşiktaş daha çok Quaresma ve Gökhan Gönül'ün bulunduğu kanadı etkili kullanırken, Karabükspor uzun toplarla hızlı atağa çıkmaya çalıştı.

24. dakikada gelişen Karabükspor atağında Latovlevici hücuma çıktı ve yerden ortasında topu Ceyhun Gülselam ile buluşturdu. Ancak Ceyhun'un etkisiz vuruşu dışarı gitti.

38. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Portekizli Anderson Talisca geçti. Anderson Talisca dar açıdan sol ayağıyla vurdu fakat top yan ağlarda kaldı.

Devre 0-0 sona erdi.

Beşiktaş, ilk yarıda 9 şut çekerken bunların sadece 1 tanesi kaleyi buldu, Karabükspor ise 3 şuttan 2'sinde kaleyi buldu.

İkinci yarı Kardemir Karabükspor'un vuruşu ile başladı. Karabükspor'da Ermin Zec oyuna girerken Tanase oyundan çıktı.

Zec oyuna girdi golünü attı!

50. dakikada orta sahada kopu tapan Seleznov'un pasında Ceyhun Gülselam'ın arapasında Zec topla buluştu ve kaleci Fabri'yle karşı karşıya kaldı. Zec'in şutu filelerle buluştu ve Karabükspor 1-0 öne geçti.

55. dakikada Beşiktaş korner kazandı. Quaresma'nın kullandığı kornerde ceza sahasında seken topa Babel gelişine vurdu ancak top kaleci Ahmet Şahin'in üzerine gitti. Beşiktaş'ta Oğuzhan oyundan çıkarken yerine Tolgay Arslan girdi. 73. dakikada da Babel oyundan çıkarken Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Aboubakar oyuna girdi.

Seleznov farkı 2'ye çıkardı

73. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına çevrilen topta Yevhen Seleznov, kafa vuruşu ile skoru 2-0'a taşıdı.

80. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Vincent Aboubakar'ın çaprazdan yaptığı şutu kaleci Ahmet Şahin kurtardı. Beşiktaş, orta sahada önceki görüntüsünden oldukça uzak kalırken hücum hattında etkisizliğiyle de dikkat çekti.

Aboubakar girdi golünü attı!

87. dakikada Atiba ve Quaresma'nın seri paslaşmaları soncunda ceza sahasında topla buluşan Aboubakar, kaleci Ahmet Şahin'i mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi. Ancak bu gol Beşiktaş'a çare olmadı ve Kardemir Karabükspor, Beşiktaş'ı evine eli boş gönderdi.

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kardemir Karabükspor’a konuk olan Beşiktaş’ta Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 1 maç ceza verdiği teknik direktör Şenol Güneş’in yerine siyah-beyazlı takımın başında yardımcı antrenör Tamer Tuna yer aldı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile yapılan maçın ilk 11’ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe maçının 11’inde yer alan oyunculardan kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic’in yerine devre arasında transfer edilen Matej Mitrovic, Kardemir Karabükspor’a karşı forma giydi. Hırvat savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımla ilk defa bir lig maçında ilk 11’de başladı. Kamerun’la Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra

İstanbul’a dönen Vincent Aboubakar ise yedek kulübesinde oturdu. Siyah-beyazlı ekip, maçta Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Querasma, Oğuzhan Özyakup, Talisca, Hutchinson, Babel, Cenk Tosun 11’iyle mücadele etti.

Siyah-beyazlı ekipte, Tolga Zengin, Aboubakar, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler de yedek kulübesinde şans bekledi.

Kardemir Karabükspor’da 4 eksik

Kardemir Karabükspor’da ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden ve henüz Türkiye’ye dönmeyen Abdou Razack Traore ile sakatlıktan çıkan kaleci Oleksandr Rybka, Marius Silviu Alexe ve Biyogo Poko kadroya alınmadı. Ev sahibi ekibin Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, ligin 19. haftasında deplasmanda oynadıkları Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdüğü kadroda iki değişiklik yaptı. Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11’de mücadele eden İlhan Depe ve Dejan Lazarevic’in yerine, Olafur Ingi Skulason ve Mustapha Yatabare şans buldu. Kardemir Karabükspor maça Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Seleznov, Gaman, Ceyhun Gülselam, Skulason, Tanase, Yatabare 11’iyle başladı.

Kırmızı-mavililerin yedek kulübesinde ise Ercüment Kafkasyalı, Paul Papp, İlhan Depe, Osman Çelik, Dejan Lazarevic, Serdar Deliktaş oturdu. Öte yandan, 14 bin kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nın bazı bölümleri, Kardemir Karabükspor’un ligin 18. haftasında Galatasaray ile oynadığı maçta bazı tribünlerdeki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi nedeniyle boş kaldı.

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