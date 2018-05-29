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Önce kutlama, sonra ayrılık

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Beşiktaş'a kafa karıştıran teklif

Beşiktaş’ta yıldızını parlatan Ryan Babel’e Feyenoord talip oldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Hollanda ekibinin 5 milyon Euro (26 milyon TL) önerdiği öğrenildi. Kulübün, 31 yaşındaki oyuncuya da 2 milyon Euro (11 milyon TL) maaş teklif ettiği belirti

Beşiktaşa kafa karıştıran teklif

Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Ryan Babel’e teklif üstüne teklif gelmeye devam ediyor... Çin Ligi ekiplerinin gözdesi haline gelen 31 yaşındaki futbolcuya son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord’un talip olduğu ortaya çıktı.

Tecrübeli kanat oyuncusu için menacerler aracılığıyla kulübe 5 milyon Euro’luk (26 milyon TL) teklifte bulunan Hollanda ekibinin, tecrübeli futbolcuya ise 2 milyon Euro (11 milyon TL) önerdiği kaydedildi. Eski kulübü Ajax’tan da daha önce benzer bir teklif alan Babel, Beşiktaş’la olan sözleşmesinin sürdüğünü ve Kara Kartal’la yola devam etme kararı aldığını iletmişti.

Milli takıma yükselmişti

Beşiktaş’ta 1,5 sezon görev yapan Ryan Babel, Siyah-Beyazlı formayla 70 maça çıkıp 23 gollük performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu, Kara Kartal’daki etkili görüntüsü sonrasında yıllar sonra Hollanda Milli Takımı’na yükselmişti.

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Beşiktaşa kafa karıştıran teklif

Beşiktaş'a kafa karıştıran teklif

Beşiktaş’ta yıldızını parlatan Ryan Babel’e Feyenoord talip oldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Hollanda ekibinin 5 milyon Euro (26 milyon TL) önerdiği öğrenildi. Kulübün, 31 yaşındaki oyuncuya da 2 milyon Euro (11 milyon TL) maaş teklif ettiği belirti
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