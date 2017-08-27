Beşiktaşa büyük müjde!

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe için de Monaco’yu 150 milyon Euro ve Lucas Moura karşılığında ikna etti.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco'nun yıldızı Kylian Mbappe, rekor transfer ücretine PSG'ye transfer oluyor.

Transfer döneminin flaş ekibi PSG, ikinci bombayı da patlatmak üzere. 222 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyerek Neymar’ı Barça’dan koparan Fransız ekibi, Kylian Mbappe için de Monaco’yu 150 milyon Euro ve Lucas Moura karşılığında ikna etti. L’Equipe’te yer alan haberde, 19 yaşındaki genç forvet yıllık 13 milyon Euro kazanacak.

Haberturk