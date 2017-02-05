Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.
Galatasaray'da mutlu ancak...

Galatasaray'da mutlu ancak...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bruma, İspanya basınına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Milli boksör dopingli çıktı!

Milli boksör dopingli çıktı!

2017 Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinde doping çıktı.
İşte Anelka'nın yeni adresi!

İşte Anelka'nın yeni adresi!

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Roda, danışmanlık için eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka ile anlaştı.
Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

Galatasaray Odeabank'ın yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Errick McCollum için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sow'dan ayrılık kararı!

Sow'dan ayrılık kararı!

Fenerbahçeli Moussa Sow Kamerun yenilgisinin ardından, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacağı mesajı verdi.
Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.

Beşiktaş'a bir şok daha!

Vodafone Arena'daki yenilmezliğini Fenerbahçe karşısında kaybedip, Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş bir şok da maç sonrası yaşadı. Gökhan Gönül'ün adale sakatlığı yaşadığı ortaya çıktı.

Beşiktaşa bir şok daha!

Vodafone Arena'daki yenilmezliğini Fenerbahçe karşısında kaybedip, Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş bir şok da maç sonrası yaşadı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki gerilim büyük sakatlıklara neden olmadı ancak maç sonrasında Siyah-Beyazlı ekipte keyifler kaçtı.

Kara Kartal'ın yıldızı Gökhan Gönül'ün adale sakatlığı yaşadığı ortaya çıktı. Bacağına bandaj yapılan milli futbolcu stadı sekerek terk etti. Gökhan'ın ilk kontrollerinin soyunma odasında yapıldığı yarın detaylı tekkikler sonrası sakatlığına teşhis konulacağı ifade edildi.

Quaresma'dan Fenerbahçe tribünlerine...

Quaresma'dan Fenerbahçe tribünlerine...

Tosic'ten Robin van Persie açıklaması!

Tosic'ten Robin van Persie açıklaması!

Kjaer o anları anlattı

Kjaer o anları anlattı


 

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Tosicten Robin van Persie açıklaması!

Tosic'ten Robin van Persie açıklaması!

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Kjaer o anları anlattı

Kjaer o anları anlattı

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Beşiktaşa bir şok daha!

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