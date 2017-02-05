Beşiktaşa bir şok daha!

Vodafone Arena'daki yenilmezliğini Fenerbahçe karşısında kaybedip, Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş bir şok da maç sonrası yaşadı. Gökhan Gönül'ün adale sakatlığı yaşadığı ortaya çıktı.

Vodafone Arena'daki yenilmezliğini Fenerbahçe karşısında kaybedip, Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş bir şok da maç sonrası yaşadı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki gerilim büyük sakatlıklara neden olmadı ancak maç sonrasında Siyah-Beyazlı ekipte keyifler kaçtı.

Kara Kartal'ın yıldızı Gökhan Gönül'ün adale sakatlığı yaşadığı ortaya çıktı. Bacağına bandaj yapılan milli futbolcu stadı sekerek terk etti. Gökhan'ın ilk kontrollerinin soyunma odasında yapıldığı yarın detaylı tekkikler sonrası sakatlığına teşhis konulacağı ifade edildi.

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