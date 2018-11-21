Beşiktaşa Babelden şok haber geldi

Beşiktaş Hollanda Milli Takımı'nda sakatlananRyan Babel ile ilgili açıklama yaptı. Babel'in Beşiktaş'ın hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçında oynama ihtimali zora girdi.

Beşiktaş'ın yaptığı Babel açıklaması:

Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel’in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikro yırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.