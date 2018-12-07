Beşiktaşa Alanyaspor dur dedi

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Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Geçen hafta aldığı derbi galibiyetiyle morallenen ve son 3 resmi maçını kazanan Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Zirve ile puan farkını kapatma şansını kullanamayan Beşiktaş, 25 puanla 3. sırada kaldı. Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise ligde oynadığı 15. maçında ilk beraberliğini aldı ve 16 puanla 13. sırada kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Aytemiz Alanyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.

GÜVEN'İN AŞIRTMASI, OFSAYTA TAKILDI

31. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Mustafa Pektemek'in pasında topla buluştu ve aşırtma bir vuruşla güzel bir gol attı. Önce yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, ardından hakem Alper Ulusoy, VAR hakemleri ile görüştü. Ulusoy, VAR'dan da onayı aldıktan sonra gol geçersiz sayıldı.

PENALTI BEKLENTİSİ

Beşiktaş, 38. dakikada penaltı bekledi! Güven Yalçın, rakip ceza sahasında yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Pozisyonun devamında hakem Alper Ulusoy, VAR'a danıştı. VAR, pozisyon için 'devam' kararı verdikten sonra oyun devam etti.

KARIUS GOLE İZİN VERMEDİ

Beşiktaş'a geldiğinden beri en iyi maçlarından birini çıkartan Loris Karius, 64. dakikada mutlak bir golü önledi. Alanyaspor, Fernandes ile etkili geldi. Karius, Fernandes'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşu parmaklarının ucuyla çeldi.

BEŞİKTAŞ, LOVE İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Son anlarda oyuna giren Vagner Love, 80. dakikada Beşiktaş'ı öne geçirmeye çok yaklaştı. Ljajic'in güzel ara pasıyla topla buluşan Love, savunmadan sıyrılıp şutunu çekti ancak tehlikeli yerden yaptığı vuruş savunmadan döndü.

KARIUS'TAN MÜTHİŞ KURTARIŞ!

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Villafanez, penaltı noktasında topla buluşurken önce rakibini çalımladı ardından müsait pozisyonda şutunu çıkardı. Topa çok iyi uzanan Karius, mutlak golü önledi ve harika bir kurtarış yaptı.

DERBİDEN TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisine göre ilk 11'de zorunlu bir değişikliğe gitti.

Güneş, Süper Lig'de geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Galatasaray'la oynadıkları derbi maçta sakatlanan Caner Erkin'in yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Gökhan Gönül'e şans verdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de bir değişiklik gerçekleştirdi.

SERGEN YALÇIN, FERNANDES'E GÜVENDİ

Yalçın, geçen haftaki mücadelede 82 dakika sahada kalan Maniatis'i yedek soyundururken, Junior Fernandes'e ilk 11'de şans tanıdı.

Öte yandan, seremoniye Aytemiz Alanyasporlu ve Beşiktaşlı futbolcular, "Engelleri Birlikte Aşalım" yazılı pankartla çıktı.

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