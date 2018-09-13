Beşiktaşa 66 milyon euro

Beşiktaş, son 5 yılda stoper ve golcü satışlarından kasasını adeta doldurdu.

Beşiktaş, son yıllarda Süper Lig'de en yüksek bedellerle oyuncu satışı gerçekleştiren kulüp konumunda.

CENK 22.5 MİLYON

Kartal, Cenk Tosun'un satışından 22.5 milyon, Demba Ba'nın satışından ise 13 milyon Euro kazandı. Ayrıca Holosko'yu Rizespor'a 550 bin Euro bedelle kiraladı.

MARCELO 7 MİLYON

Beşiktaş, 8 farklı stoper satışından ise 30.4 milyon Euro kazandı. Siyah-Beyazlılar, Marcelo'yu 7 milyon Euro'ya sattı.