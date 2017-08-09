Beşiktaş yönetimi transferi bitirmek için İtalyaya gitti

Beşiktaş yönetimi Medel transferi için İtalya'ya gitti.

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen Siyah Beyazlı yönetim, Inter'den ayrılmaya karar veren Gary Medel'i gündemine aldı.

Yayıncı kuruluş beINSports'un haberine göre, Beşiktaşlı yöneticiler oyuncu ve kulübüyle konuşmak için İtalya'ya gittiler. Şenol Güneş'in öncelik verdiği bu transferde yönetim transferi bitirerek dönmek için yoğum mesai harcıyor.

Siyah-Beyazlı yöneticiler İnter ile de bonservis konusunda anlaşma sağlanması durumunda resmi imzaları atarak Medel ile birlikte İstanbul'a dönecek. 30 yaşındaki Şilili oyuncu hem stoper hem de ön libero oynayabiliyor. Geçen sezon Inter ile 31 resmi karşılaşmaya çıkan Medel, Şili Milli Takımı'nın formasını da 102 kez giydi ve 7 gol attı.