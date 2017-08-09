G.Saray'a transferde kötü haber!

G.Saray'a transferde kötü haber!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre gündeminde kalan Juventus'lu futbolcu Mario Lemina, 17+3 milyon euro karşılığında, Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın yolunu tuttu.
G.Saray sorusuna ne cevap verdi?

G.Saray sorusuna ne cevap verdi?

Futbol yaşantısını Fransız ekibi Nice'te sürdürecek olan Sneijder, Galatasaray hakkında konuştu.
Sissoko transferinde flaş gelişme

Sissoko transferinde flaş gelişme

Trabzonspor'un Tottenham'ın Fransız orta sahası Moussa Sissoko için Londra ekibine teklifini yineledi.
Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Brezilyalı oyuncu resti çekti, “Benfica’ya dönmeyeceğim” dedi. Beşiktaş, oyuncunun lisansını çıkartmak için bastırıyor. Portekiz ekibi ise 2 milyon Euro’nun hâlâ yatırılmadığını belirtip, tıpkı Kartal gibi soluğu FIFA’da almaya hazırlanıyor.
Beşiktaş Lens'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş Lens'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Sunderland'den jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş Hollandalı futbolcunun maliyetini de borsaya bildirdi.
Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Fenerbahçe FIFA'ya gidiyor!

Hollanda şampiyonunun Van Persie’ye olan ilgisi için yönetimden, “Bonservisini ve maaşını ödeyebilirlerse alsınlar” açıklaması gelmişti.
Alex Song sürprizi! Süper Lig'e...

Alex Song sürprizi! Süper Lig'e...

Bir dönem Arsenal ve Barcelona'da forma giyen Alex Song için Antalyaspor'un ilgisi olduğu belirtildi.
İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

Trabzonspor, Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı. Milli oyuncu ayrıca Medcal Park Stadı'nda yeni sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş yönetimi transferi bitirmek için İtalya'ya gitti

Beşiktaş yönetimi Medel transferi için İtalya'ya gitti.

Beşiktaş yönetimi transferi bitirmek için İtalyaya gitti

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen Siyah Beyazlı yönetim, Inter'den ayrılmaya karar veren Gary Medel'i gündemine aldı.

Yayıncı kuruluş beINSports'un haberine göre, Beşiktaşlı yöneticiler oyuncu ve kulübüyle konuşmak için İtalya'ya gittiler. Şenol Güneş'in öncelik verdiği bu transferde yönetim transferi bitirerek dönmek için yoğum mesai harcıyor.

Siyah-Beyazlı yöneticiler İnter ile de bonservis konusunda anlaşma sağlanması durumunda resmi imzaları atarak Medel ile birlikte İstanbul'a dönecek. 30 yaşındaki Şilili oyuncu hem stoper hem de ön libero oynayabiliyor. Geçen sezon Inter ile 31 resmi karşılaşmaya çıkan Medel, Şili Milli Takımı'nın formasını da 102 kez giydi ve 7 gol attı.

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Beşiktaş'ın yıldızı sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı!

Beşiktaş'ın yıldızı sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaşa Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Talisca'nın lisans sorunu çözüldü. FIFA, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna geçiçi lisans verdi. FIFA'nın bu kararı TFF'ye ulaştı.
Beşiktaş yönetimi transferi bitirmek için İtalyaya gitti

Beşiktaş yönetimi transferi bitirmek için İtalya'ya gitti

Beşiktaş yönetimi Medel transferi için İtalya'ya gitti.
Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Beşiktaş, başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile 5 yıllık sözleşme yeniledi.
Beşiktaşın yıldızı sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı!

Beşiktaş'ın yıldızı sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı!

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Adriano, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanda arka baldırından bir sakatlık geçirdi ve çalışmayı yarım bıraktı.
Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Benfica ile Beşiktaş arasında Talisca savaşı

Brezilyalı oyuncu resti çekti, “Benfica’ya dönmeyeceğim” dedi. Beşiktaş, oyuncunun lisansını çıkartmak için bastırıyor. Portekiz ekibi ise 2 milyon Euro’nun hâlâ yatırılmadığını belirtip, tıpkı Kartal gibi soluğu FIFA’da almaya hazırlanıyor.
Beşiktaştan Konyaspora suç duyurusu

Beşiktaş'tan Konyaspor'a suç duyurusu

Beşiktaş, dün oynanan Konyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili hukuki olarak ilk adımı attı. Siyah-Beyazlılar, Konyaspor Kulübü'ne, Konyaspor taraftarına ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Gary Medel bu hafta geliyor

Gary Medel bu hafta geliyor

Son olarak Jeremain Lens'i kadrosuna katan Kara Kartal, bir yıldız transferi daha bitirmek üzere. Gary Medel Beşiktaş forması giymeye çok yakın.
Beşiktaş Jeremain Lensin maliyetini açıkladı

Beşiktaş Jeremain Lens'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Sunderland'den jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş Hollandalı futbolcunun maliyetini de borsaya bildirdi.
Jeremain Lens neden Beşiktaşı tercih ettiğini açıkladı

Jeremain Lens neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı

Beşiktaş'ın Sunderland'den satın alma opsiyonuyla bir seneliğine kiraladığı Jeremain Lens, resmi sözleşmeye imzasını attı. Hollandalı yıldız, en üst seviyede oynamak için Beşiktaş'ı tercih ettiğini söyledi.
Fikret Ormandan TFFye tehdit: Bize ceza verirlerse...

Fikret Orman'dan TFF'ye tehdit: Bize ceza verirlerse...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün oynan Konyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Orman, eğer Beşiktaş'a ceza verilirse dünyayı ayağa kaldıracağını ifade etti.
Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı

"Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı"

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Mücadeleyi Konya ekibi 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı...
Fikret Ormandan Jeremain Lens açıklaması

Fikret Orman'dan Jeremain Lens açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ve stoper transferi konusunda açıklamalarda bulundu....
Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Ormanla görüştü

Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Orman'la görüştü

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Volkan Şen transferi için Fikret Orman'la görüştü....
Beşiktaştan Şenol Güneş açıklaması: Umarım bizi zorlamazlar

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması: "Umarım bizi zorlamazlar"

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş’in milli...
Diego Costada son dakika!

Diego Costa'da son dakika!

Yıldız golcünün transferi konusunda Chelsea ve Atletico Madrid arasındaki pazarlıklar devam ediyor....
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...