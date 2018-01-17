Beşiktaş yenildi ama turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, ilk maçta sahasında 4-1 yendiği Osmanlıspor ile rövanş maçında Ankara'da Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Osmanlıspor'a 2-1 yenilmesine rağmen, çeyrek finale yükseldi.

Yavaş bir tempoda geçen maçta Beşiktaş'ın tek golü, 83. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Sol kanattan Jeremain Lens'in ortasına iyi yükselen Pektemek, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bu gole 3 dakika sonra cevap veren Osmanlıspor, 86. dakikada Sokol Cikalleshi'nin golüyle maça dengeyi getirdi. Ev sahibi ekip, 2 dakika sonra ise galibiyet golüne ulaştı. Kazanılan penaltıda Sokol Cikalleshi, panenka vuruşla kaleci Tolga Zengin'i mağlup edip kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maçı Osmanlıspor, 2-1 kazandı ancak son 16 turunda kupaya veda etti. İlk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş ise adını çeyrek finale yazdırdı.