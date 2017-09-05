Beşiktaş Vida ile ön protokol imzaladı

Devre arasında sözleşmesi bitecek olan Vida, şimdiden pek çok Avrupa takımının radarına girdi. Ancak Hırvat futbolcu sözünden dönmeyeceğini söyledi.

Domagoj Vida konusunda her gün başka bir sıcak gelişme yaşanıyor... Beşiktaş’ın uzun süredir peşinden koştuğu ve 2+1 senelik ön protokol imzaladığı Hırvat stoper için kulübü Dinamo Kiev ile bir türlü anlaşamayan Siyah-Beyazlılar, devre arasını beklemeye başladı. Ancak Ocak ayında serbest oyuncu statüsüne girecek başarılı stoper ile şimdiden pek çok Avrupa kulübü yakından ilgileniyor. İngiliz basını, Sunderland’in Vida’nın peşinde olduğunu yazarken, Beşiktaşlı yöneticiler ise başarılı oyuncuyla sürekli temasta. Hırvatistan Milli Takımı’nda olan Vida, Beşiktaş’a verdiği sözün arkasında olduğu mesajını gönderdi. Yıldız savunmacının, “Ben artık Beşiktaşlıyım. Panik yok. Diğer kulüplere kapalıyım. Ptokolün arkasında duracağım” dediği öğrenildi.

Hala bekliyorlar

Siyah-Beyazlılar her şeye rağmen 8 Eylül’e kadar Vida konusunda beklemede kalacak. Son olarak Dinamo Kiev’e 2.5 milyon Euro teklif eden Kartal, Ukrayna ekibinin 4 milyon Euro’luk rakamı aşağı çekmesini bekliyor. Eğer taraflar anlaşma sağlayamazsa Vida devre arasında sözleşmesi biteceği için bedelsiz olarak Beşiktaş’a gelecek.

Formayı imzaladı

Hırvatistan Milli Takımı, bugün A Milli Takımımız ile oynayacağı maç için Eskişehir'e geldi. Kafileyi karşılayanlar arasında bir Beşiktaş taraftarı dikkat çekti. Siyah-Beyazlı futbolsever, elindeki çubuklu Beşiktaş formasını Vida'ya uzatırken başarılı futbolcu isteği geri çevirmedi ve formaya imzayı attı.