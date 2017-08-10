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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Ramazan Civelek, Sakaryaspor'a 1 yıllığına kiralandı.
TFF, Süper Lig'de statüyü değiştirdi

TFF, Süper Lig'de statüyü değiştirdi

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Beşiktaş ve Konyaspor'a seyircisiz oynama cezası

PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylardan dolayı Konyaspor'a 5 maç, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Beşiktaş ve Konyaspora seyircisiz oynama cezası

PDK, Fikret Orman'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

Beşiktaş'ın cezalı olduğu maç: Antalyaspor

Konyaspor'un cezalı olduğu maçlar: Gençlerbirliği, Alanyaspor, Akhisar, Galatasaray, Osmanlıspor

PFDK'nın verdiği kararlar şu şekilde;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ALTINORDU A.Ş.'nin, U21 Ligine katılmamasından dolayı U21 Ligi Statüsünün 1/3. Maddesi takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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