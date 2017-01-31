Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransaya gitti!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Ajax'ın Hollandalı futbolcusu Anwar El Ghazi ile 4,5 yıllığına anlaştı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki ofansif futbolcuyla 4,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili açıklamada bulunulmazken, Fransız basınında çıkan haberlerde, Lille'in El Ghazi için Hollanda ekibi Ajax'a 7 milyon euro (Yaklaşık 28 milyon TL) ödeyeceği öne sürüldü.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu, Ajax formasıyla 99 maçta 23 gole imza attı.