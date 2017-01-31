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Galatasaray'a yılın transfer çalımı!

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Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.
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Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı.
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Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.
Yıllar sonra geri döndü!

Yıllar sonra geri döndü!

Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.

Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransa'ya gitti!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Ajax'ın Hollandalı futbolcusu Anwar El Ghazi ile 4,5 yıllığına anlaştı.

Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransaya gitti!

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde  Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen 21 yaşındaki ofansif  futbolcuyla 4,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Futbolcunun bonservis  bedeliyle ilgili açıklamada bulunulmazken, Fransız basınında çıkan haberlerde, Lille'in El Ghazi için Hollanda ekibi Ajax'a 7 milyon euro (Yaklaşık 28 milyon TL) ödeyeceği öne sürüldü.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu, Ajax formasıyla 99 maçta 23 gole imza  attı.

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Fransa'yı karıştıran sözler!


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Beşiktaş ve G.Saray istedi, Fransaya gitti!

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