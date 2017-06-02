Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!

"Sözleşmem bitti, neden idmana çıkıyorum?"

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sabri Sarıoğlu, sabah tesislerdeki profesyonellere takılarak, “Sözleşmem bitti ama neden idmana çıkıyorum?” esprisini yaptı. Takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruları ise “Hayırlısı ne ise o olsun” şeklinde yanıtladı.