Beşiktaş ve Galatasaray onun peşinde!
Almanya basınında Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgi bir transfer iddiası yer aldı.
Hoffenheim altyapısında yetişen ve sezon ortasında Avusturya takımlarından Sturm Graz’a transfer olan Barış Atik’in performansı dikkat çekti.
Almanya basınında Türkiye’nin büyük kulüplerinden Beşiktaş ve Galatasaray’ın gurbetçi oyuncuyu transfer etmek istediği yazılırken Strum Graz’ın da oyuncu kadrosunda tutmak istediği belirtildi.
Strum Graz’da 16 maçta 5 gol atan 22 yaşındaki orta saha oyuncunun 2019 yılına kadar Hoffenheim ile sözleşmesi olduğu ve Alman kulübünün önümüzdeki haftalarda karar vermek zorunda kalacağı ifade edildi.
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