Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

İspanyol futbolcu Galatasaray'ı takibe aldı

Deportivo'nun İspanyol sağ beki Juanfran, kişisel Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabını takip etti.
Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Beşiktaş'a transferde sürpriz rakip!

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, transfere el attı.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Bruma'da sıcak gelişme!

Bruma'da sıcak gelişme!

Yayıncı kuruluş BeINSports'un haberine göre Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma'nın Florya'da sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

İşte Tamer Tuna'nın yeni takımı!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadığı gün ayrılacağının sinyallerini veren Şenol Güneş'in yardımcısı Taner Tuna Osmanlıspor ile anlaşmak üzere. Tuna'nın kısa bir süre sonra başkent temsilcisinin teknik direktörlüğüne gelmesi bekleniyor.
Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Ertuğrul Sağlam geri döndü!

Yeni Malatyaspor'da uzun süredir devam eden Ertuğrul Sağlam görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Şampiyon hoca yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak, 565 gün aradan sonra teknik direktörlük yapacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

İspanyollar’ın ünlü gazetesi Marca’ya göre iki ezeli rakip Deportivo’dan Celso Borges’in peşinde...

Deportivo’da bu sezon dikkat çeken bir performans gösteren Kosta Rikalı orta saha oyuncusunun, Beşiktaş tarafından devre arasında da Ryan Babel ile birlikte istendiği, ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin de, oyuncunun şartlarını sorduğu ve transfer için beklemede olan kulüplerden olduğu ifade edildi.

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbul'a geldi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!


 

Haberturk

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Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

İşte Valbuena için ödenecek bonservis!

Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena için kendilerine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 2.5 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Fenerbahçenin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbula geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena, İstanbul'a ayak bastı.
Galatasaraydan Fenerbahçeye yılın transfer çalımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı!

Sol bek için Clichy ile temaslarını sürdüren Galatasaray, aradığı sağ beki de İspanya’da buldu. Daha önce Fenerbahçe’nin de istediği 28 yaşındaki başarılı futbolcu Juanfran ve kulübü Deportivo ile temas kuruldu.
Fenerbahçenin yıldızı Twitterdan isyan etti!

Fenerbahçe'nin yıldızı Twitter'dan isyan etti!

Fenerbahçe’nin yıldız basketbolcusu Nikola Kalinic, Avrupa basketbolunun şartlarına isyan etti.
Fenerbahçe iki transferi yarın açıklıyor!

Fenerbahçe iki transferi yarın açıklıyor!

Sarı-Lacivertlilerin, teknik direktör Aykut Kocaman, Mathieu Valbuena, Nebil Dirar, Carlos Kameni ve Mehmet Ekici'yi kamuoyuna tek tek açıklayacak. Özellikle Dirar ve Kameni transferlerinin Pazartesi günü açıklanacağı bildirildi.
Fenerbahçenin yeni transferi pazartesi günü İstanbulda!

Fenerbahçe'nin yeni transferi pazartesi günü İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena yarın İstanbul'a geliyor. Valbuea'nın, 1 gün İstanbul'da kaldıktan sonra ülkesine döneceği öğrenildi.
Fenerbahçe Beşiktaşa yine geçit vermedi!

Fenerbahçe Beşiktaş'a yine geçit vermedi!

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