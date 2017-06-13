Beşiktaş ve Fenerbahçe onun peşinde!

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor... Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.

İspanyollar’ın ünlü gazetesi Marca’ya göre iki ezeli rakip Deportivo’dan Celso Borges’in peşinde...

Deportivo’da bu sezon dikkat çeken bir performans gösteren Kosta Rikalı orta saha oyuncusunun, Beşiktaş tarafından devre arasında da Ryan Babel ile birlikte istendiği, ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin de, oyuncunun şartlarını sorduğu ve transfer için beklemede olan kulüplerden olduğu ifade edildi.

Haberturk