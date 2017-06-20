İki yıllık imza resmen açıklandı

İki yıllık imza resmen açıklandı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki uzun forvet Barış Hersek ile olan kontratını 2 yıl yeniledi. Milli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon Euroleague ve Türkiye Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.
Juan Quintero bombası!

Juan Quintero bombası!

Spor Toto Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Göztepe, teknik direktörü Tamer Tuna'nın isteği üzerine orta sahaya 2 futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

29 yaşındaki savunmacı için Boca Juniors’un 3 milyon Euro (12 milyon TL) önerdiği, Kartal’ın ise bu isme 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bütçe ayırması sebebiyle transferde favori konumda olduğu bildirildi.
Fernando Gago sürprizi

Fernando Gago sürprizi

Forvete Gyan’la anlaşan Bursaspor, orta sahaya kazandırmayı planladığı Gago için Batalla’yı görevlendirdi. Ülkesinde tatil yapan Batalla, Gago’yla bir araya gelip ikna etmeye çalışacak.
Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Cimbom genç yıldızı elinden kaçırdı!

Galatasaray ile de adı geçen Meksika'da CF Pachuca forması giyen Hirving Lozano, PSV ile anlaştı.
Robin van Persie'ye talip var!

Robin van Persie'ye talip var!

Hollanda’da şampiyon olan Feyenoord’da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Robin van Persie’yi istediğini yineledi.
Asrın transfer bombası: Ronaldo

Asrın transfer bombası: Ronaldo

İspanyol devi, Cristiano Ronaldo’yu takımda tutmak istese de, o kararından vazgeçmiyor. Ronaldo’yu isteyen kulüplerden Manchester United’ın 200 milyon Euro, PSG’nin ise 140 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı konuşuluyor.
İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

İşte Veli Kavlak'ın yeni takımı

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Veli Kavlak, Antalyaspor ile büyük ölçüde anlaştı.

Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!

Beşiktaş, Domagoj Vida transferinde sona yaklaşıyor. Siyah Beyazlılar, Hırvat oyuncunun kulübü Dinamo Kiev ile anlaşma aşamasına geldi.

Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!

Beşiktaş, Domagoj Vida transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

Bir süre önce Hırvat futbolcu ile el sıkışan yönetim, Dinamo Kiev ile de anlaşmaya aşamasına geldi.

Siyah Beyazlılar, yapılan son görüşmede Ukrayna ekibine kaleci Denys Boyko'nun yanı sıra 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Bu şartları değerlendiren Dinamo Kiev, teklifi kabul edebileceklerini Beşiktaş'a iletti.

İki kulüp arasında yapılacak son görüşmede sözleşme detayları ve ödeme planın belirlenecek.

Beşiktaş yönetimi Dinamo Kiev'den bonservisin alınmasının ardından Vida ile 4 yıllık mukavele yapacak. 28 yaşındaki futbolcu varılacak anlaşma karşılığında siyah beyazlı kulüpten yıllık 2 milyon Euro ücret alacak.

Son 5 sezondur Dinamo Kiev forması giyen Vida, daha önce Osijek, Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb takınlarında görev yaptı. Geçen sezon Ukrayna ekibinde 39 maça çıkan Vida, 4 gol attı.

Anderson Talisca Manchester United ile anlaşmaya vardı

Anderson Talisca Manchester United ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer

Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor


 

Ntvspor

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Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!

Beşiktaş transferi sonunda bitirdi!

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Her yol Beşiktaşa çıkıyor

Her yol Beşiktaş'a çıkıyor

29 yaşındaki savunmacı için Boca Juniors’un 3 milyon Euro (12 milyon TL) önerdiği, Kartal’ın ise bu isme 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bütçe ayırması sebebiyle transferde favori konumda olduğu bildirildi.
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