Beşiktaş transferi resmen duyurdu!

Beşiktaş, Flamengo ile anlaşmaya varan Rholdolfo'nun 1 milyon 400 bin Euro'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ta sezonun ilk ayrılığı gerçekleşti. Brezilyalı savunmacı Luiz Rholdolfo, 1.4 milyon Euro'ya ülkesinin takımlarından Flamengo'ya transfer oldu.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Flamengo kulübü tarafından şirketimize 1.400.000 AVRO ödenecektir.

Oyuncunun transferi Brezilya Futbol Federasyonu'nun transfer sezonu açıldığı tarihte gerçekleşecektir.

Beşiktaş'tan Rholdofo'ya teşekkür

Beşiktaş, kulüpten ayrılan Rhodolfo'ya teşekkür mesajı yayınladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaşımıza hizmet eden, son iki sezondaki şampiyonluklarımıza katkı yapan, profesyonelliği ve kişiliğiyle takdirimizi kazanan Luiz Rhodolfo ile yollarımız ayırılmıştır.

Luiz Rhodolfo’ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin her zaman hatırlanacağını belirtiriz.